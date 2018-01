Paris und London wollen neues Abkommen zur Grenzsicherung

Frankreich und Großbritannien wollen ein neues Abkommen zur Grenzsicherung gegen Flüchtlinge schließen. Das Büro von Präsident Emmanuel Macron kündigte am Mittwoch in Paris an, der neue Vertrag werde am Donnerstag bei einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May in Sandhurst besiegelt. Nach Angaben des Elysee-Palastes hat London Paris größere Finanzhilfen in Aussicht gestellt.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE HUGUEN Von Calais aus wollen Flüchtlinge nach Großbritannien