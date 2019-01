Paris verärgert nach Salvini-Salve gegen Macron

Nach der beißenden Kritik des italienischen Innenministers Matteo Salvini am französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron signalisiert Paris mit deutlichen Worten Verärgerung. "Meine Antwort ist, dass es nicht unsere Absicht ist, einen Wettstreit zu führen, wer der Dümmste ist", sagte Europaministerin Nathalie Loiseau am Mittwoch in Paris nach einer Kabinettssitzung.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Salvini hat sich auf Macron eingeschossen