Pariser Staatsanwaltschaft fordert lebenslang für "Carlos"

Im Berufungsprozess gegen die in Frankreich inhaftierte "Terrorlegende" Ilich Ramirez Sanchez alias "Carlos" hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch lebenslange Haft für den Angeklagten beantragt. In dem Verfahren geht es um die Beteiligung des heute 68-Jährigen an einem tödlichen Anschlag auf ein Kaufhaus in Paris im Jahr 1974.

SN/APA (AFP)/STAFF/JACK GUEZ/BERTRA "Carlos" sitzt seit 1994 in Haft