Pariser Terrorprozess: Hauptangeklagter entschuldigt sich

Im Prozess um die islamistischen Terroranschläge 2015 in Paris mit 130 Toten hat sich der Hauptangeklagte bei den Opfern entschuldigt. "Ich möchte allen Opfern mein Beileid und meine Entschuldigung aussprechen", sagte Salah Abdeslam am Freitag vor Gericht in Paris, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. "Ich weiß, dass der Hass andauert (...), ich bitte Sie heute, mich in Maßen zu hassen."

SN/APA/AFP/BENOIT PEYRUCQ Salah Abdeslam: "Ich weiß, dass der Hass andauert"