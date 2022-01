Parlament in Südafrika: Ein Brand mit Symbolkraft

Nach dem Feuer in Südafrikas Parlament herrscht Wut am Kap. Nicht nur historische Dokumente wurden zerstört, sondern auch Unterlagen, die für Korruptionsermittlungen wichtig wären.

Am Montag war der Brand endlich unter Kontrolle. Laut Südafrikas Behörden hatte er sich ab den frühen Sonntagmorgenstunden vom historischen Sitzungssaal des Parlaments, errichtet in den 1880er-Jahren, ausgebreitet. Auch der heutige Saal der Nationalversammlung wurde in der Folge schwer beschädigt. Berichten zufolge fielen dem Brand auch eine Kollektion seltener Bücher sowie das Originalmanuskript von Südafrikas früherer Nationalhymne "Die Stem van Suid-Afrika" zum Opfer. Der Schaden beträgt umgerechnet mehrere Hundert Millionen Euro.

Am Tag nach der Katastrophe verlangten die ...