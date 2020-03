Parlamentsschließung entfacht Proteste in Israel

Israels Parlamentspräsident hat mit der vorübergehenden Schließung der Knesset (Parlament) inmitten der Coronakrise scharfe Proteste ausgelöst. Das israelische Demokratie-Institut forderte am Donnerstag die Einberufung des Parlaments "ohne Verzögerung" - "sollten Sie das nicht tun, überschreiten Sie offenkundig die Grenzen Ihres Amtes", hieß es.

Dies würde "eine inakzeptable Missachtung der Grundregeln der Demokratie darstellen", so das Demokratie-Institut. Auch Präsident Reuven Rivlin sowie Oppositionspolitiker hatten Kritik geübt.

Parlamentspräsident Juli Edelstein hatte nach Medienberichten am Mittwoch die Parlamentssitzung wegen eines Streits um die Besetzung mehrerer Komitees vorzeitig beendet. Die Knesset solle am Montag erneut tagen.

Israel wird seit mehr als einem Jahr von einer Übergangsregierung unter dem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu verwaltet. Am 2. März hatten die Bürger bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres ein neues Parlament gewählt. Doch die Pattsituation zwischen dem rechts-religiösen Block um Netanyahu und dem Mitte-Links-Lager um seinen Herausforderer Benny Gantz hält weiter an. Am Montag erhielt Gantz den Auftrag zur Regierungsbildung, am gleichen Tag nahm das Parlament offiziell seine Arbeit nach der Wahl auf. Allerdings wurden bisher keine Parlamentskomitees eingerichtet.

Benny Gantz von Mitte-Bündnis Blau-Weiß warf am Mittwoch Edelstein vor, auf Anweisung seines Parteifreundes Netanyahu die Bildung der Komitees zu verhindern. Bereits zuvor hatte Blau-Weiß kritisiert, Israel werde in dieser Krisenzeit von einer Übergangsregierung ohne parlamentarische und rechtliche Kontrolle regiert.

Der Justizminister hatte aufgrund der Coronakrise zuvor den Notstand ausgerufen und Gerichte weitgehend geschlossen. Der führende Blau-Weiß-Politiker Yair Lapid sagte in einem Video an die Bevölkerung: "Ihr lebt nicht länger in einer Demokratie."

Hunderte Demonstranten wollten am Donnerstag laut Medienberichten aus Protest in einer Wagenkolonne mit schwarzen Flaggen zur Knesset fahren. Sie seien dabei allerdings von den Behörden gestoppt worden.

Quelle: Apa/Dpa