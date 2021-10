Parlamentswahl im Irak unter großem Sicherheitsaufgebot

Unter einem Großaufgebot an Sicherheitskräften wird am Sonntag im Irak ein neues Parlament gewählt. Premier Mustafa al-Kazimi hatte die Abstimmung nach Massenprotesten gegen die Regierung um mehrere Monate vorgezogen. Nach Angaben der irakischen Militärführung sind mehr als 250.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, um Zwischenfälle zu verhindern. Zellen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verüben im Irak immer wieder Anschläge.

SN/APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE Parlaments-Wahlkampf im Irak