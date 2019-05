Parlamentswahl in Belgien begonnen

In Belgien hat am Sonntag zeitgleich mit der Europawahl die Parlamentswahl begonnen. Fünf Monate nach dem Bruch der Mitte-Rechts-Regierung des liberalen Premierministers Charles Michel ist somit ein Ende der Übergangsregierung in Sicht.

SN/apa/belga Premierminister Charles Michael bei der Stimmabgabe