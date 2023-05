Parlamentswahl in Griechenland angelaufen

In Griechenland hat am Sonntagmorgen die Parlamentswahl begonnen. Als Favorit gilt die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Die oppositionelle Linkspartei Syriza mit dem ehemaligen Regierungschef Alexis Tsipras als Spitzenkandidat dürfte den Umfragen zufolge zweitstärkste Kraft werden. In letzten Umfragen kam Mitsotakis' Partei auf etwa 35 Prozent, Syriza lag gut 7 Prozentpunkte dahinter.

BILD: SN/APA/AFP/ARIS MESSINIS Premier Mitsotakis gilt mit Nea Dimokratia als Favorit