Parlamentswahl in Neuseeland mit Ardern als Favoritin

Neuseeland wählt am Samstag ein neues Parlament. Premierministerin Jacinda Ardern stellt sich bei der Abstimmung in dem Pazifikstaat zur Wiederwahl. Die 40-jährige Labour-Chefin ist seit 2017 im Amt. Ihre schärfste Widersacherin in Judith Collins (61) von der konservativen National-Partei. Nach Umfragen gilt Ardern als Favoritin, jedoch braucht eine Partei oder Koalition mindestens 61 der 120 Parlamentssitze, um regieren zu können.

SN/APA (AFP)/MICHAEL BRADLEY Es wird bereits eifrig gewählt