Parlamentswahl in Russland begonnen

In Russland hat am Freitag eine dreitägige Parlamentswahl begonnen. In den weit östlich gelegenen Regionen Tschukotka und Kamtschatka öffneten um 08.00 Uhr (Ortszeit, 22.00 Uhr MESZ) die Wahllokale. Die Abstimmung im flächenmäßig größten Land der erste dauert bis einschließlich Sonntag. Ein Sieg der Kremlpartei Geeintes Russland gilt als sicher. Echte Oppositionsparteien haben kaum Chancen auf einen oder mehrere der insgesamt 450 Sitze in der Staatsduma.

SN/APA/AFP/YURI KADOBNOV Parlamentswahl in Russland