Parlamentswahl in Schweden - Rechtsruck zu erwarten

In Schweden wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Zwar dürften die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Stefan Löfven stärkste Kraft bleiben, in dem skandinavischen Land wird jedoch ein Rechtsruck erwartet. Die Sozialdemokraten könnten Umfragen zufolge von 31 Prozent vor vier Jahren auf rund 25 Prozent fallen. Zweitstärkste Kraft könnten die rechtsextremen Schwedendemokraten (SD) werden.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Jimmie Akesson, Anführer der rechtsextremen Schwedendemokraten