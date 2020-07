Parlamentswahl in Venezuela am 6. Dezember

In Venezuela wird am 6. Dezember ein neues Parlament gewählt. Das teilte die Wahlkommission in Caracas mit. Die Opposition erkennt diese nicht an, da sie ihrer Ansicht nach nicht rechtmäßig von dem regierungstreuen Obersten Gericht des Landes eingesetzt wurde. Die Venezolaner würden nicht an einer Farce teilnehmen, erklärte Oppositionsführer und selbst ernannter Staatschef Juan Guaido.

SN/APA (Archiv/AFP)/YURI CORTEZ Machtkampf in Venezuela