Parlamentswahlen in Griechenland begonnen

In Griechenland haben am Sonntag um 07.00 Uhr Ortszeit (06.00 MESZ) vorgezogene Parlamentswahlen begonnen. Dies teilte das Innenministerium mit. Alle Umfragen deuten auf einen Machtwechsel hin. Als Favorit gilt die konservative bisherige Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) unter ihrem Präsidenten Kyriakos Mitsotakis.

SN/APA (AFP)/ANGELOS TZORTZINIS Griechenland wählt eine neue Regierung