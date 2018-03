Parlamentswahlen in Italien haben begonnen

In Italien hat die Parlamentswahl begonnen. Seit 07.00 Uhr sind die rund 61.000 Wahllokale geöffnet. 46,5 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über 630 Abgeordnete und 315 Senatorensitze abzustimmen. Erste Berichte über Pannen ließen nicht lange auf sich warten. Die Wahllokale sind am heutigen Sonntag bis 23.00 Uhr offen. Mit einem aussagekräftigen Ergebnis wird am Montag gerechnet.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Fünf-Sterne-Bewegung als Favorit der Wahl in Italien