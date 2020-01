Parlamentswahlen in Peru stärken Präsident Vizcarra

Die vorgezogenen Parlamentswahlen in Peru haben die Position des parteilosen Präsidenten Martín Vizcarra gestärkt. Die rechtspopulistische Fuerza Popular (Volkskraft) von Oppositionsführerin Keiko Fujimori, die den Reformkurs Vizcarras blockiert hatte, büßte massiv an Stimmen ein, wie das Forschungsinstitut Ipsos am Sonntagabend (Ortszeit) nach Auszählung von 95 Prozent der Wahllokale mitteilte.

SN/APA (AFP/Peruvian Presidency)/HO Parteiloser Präsident Vizcarra klarer Gewinner