Parlamentswahlen in Tschechien begonnen

In Tschechien haben am Freitagnachmittag die zweitägigen Parlamentswahlen begonnen. Über acht Millionen Tschechen sind aufgerufen, bis zum morgigen Samstag ihre Stimme für eine von 22 Parteien und Bewegungen abzugeben. Als Favorit der Abstimmung tritt die liberalpopulistische Bewegung ANO von Premier Andrej Babis an, obwohl Babis in den letzten Tagen im Zusammenhang mit den sogenannten "Pandora Papers" unter Druck geraten ist.

SN/APA/AFP/MICHAL CIZEK Babis trotz Pandora-Paper-Enthüllungen als Favorit