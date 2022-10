Parteitag soll Chinas Führer huldigen

Xi Jinping will seine Alleinherrschaft bestätigen lassen. Warum ihm die Kommunistische Partei nichts in den Weg legt.

Ein Grundsatz kommunistischer Machtausübung in China lautet: In großen Versammlungen werden kleine Probleme behandelt, die großen Probleme hingegen nur in kleinen Versammlungen.

Auch diesmal werden die bereits im kleinen Rahmen getroffenen Entscheidungen vor großem Publikum von den Delegierten abgesegnet. Aber bei diesem 20. Parteitag, der am Samstag beginnt, steht tatsächlich eine große Weichenstellung für Chinas Kommunisten auf dem Programm. Xi Jinping will sich eine dritte Amtszeit als Parteichef sichern und mit der seit Mao geltenden Tradition eines freiwilligen ...