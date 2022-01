"Partygate"-Affäre: Premier Johnson will nicht zurücktreten

Der britische Premierminister Boris Johnson will wegen der Affäre über Lockdown-Partys in seinem Amtssitz nicht zurücktreten. Das sagte der konservative Regierungschef am Mittwoch während der Fragestunde im Parlament nach einer entsprechenden Aufforderung von Oppositionschef Keir Starmer von der Labour Party. Er könne sich zu der Angelegenheit wegen der laufenden Ermittlungen nicht äußern, so Johnson.

SN/APA/AFP/DANIEL LEAL Premier Johnson stellt sich zu Mittag Fragen im Parlament