"Partygate"-Bericht: Verantwortliche haben versagt, Boris Johnson entschuldigte sich erneut

Ein interner Untersuchungsbericht zur "Partygate"-Affäre hat den Verantwortlichen im britischen Regierungssitz schwere Versäumnisse bei der Einhaltung von Regeln vorgeworfen. Die Verantwortlichen hätten es versäumt, sich an Standards zu halten, die zur Zeit des Corona-Lockdowns nicht nur von der Regierung, sondern von der gesamten Bevölkerung verlangt worden seien, hieß es in dem Premier Boris Johnson am Montag übergebenen Bericht. Der Premier entschuldigte sich daraufhin im britischen Unterhaus für die Vorkommnisse: "Ich werde es in Ordnung bringen."

SN/AFP Premier Johnson seit Wochen unter Druck. Am Montag entschuldigte er sich im Parlament für die Corona-Partys in der Downing Street.