Kohle ist nicht nur der weitaus größte Klimakiller. Kohle bringt auch Smog, wie die leidgeprüfte polnische Bevölkerung weiß. 33 der 50 meistverschmutzten Städte in Europa liegen in Polen. In vielen Haushalten wird mit Kohle geheizt, der gesundheitsgefährdende Rauch legt sich über Straßen, Häuser und Plätze. Immerhin ist es patriotischer Smog: "Kohle ist die Basis unseres Energiesektors. Wir können und wollen sie nicht aufgeben", betonte der im Dezember neu ins Amt beförderte Premier Mateusz Morawiecki und kündigte die Eröffnung von zwei neuen Kohlenminen an. Noch dümmer ist nur noch Amerikas Präsident Donald Trump, der bei jeder Gelegenheit von "schöner, sauberer Kohle" schwärmt.