Paul VI. wird noch dieses Jahr heiliggesprochen

Papst Paul VI. wird noch in diesem Jahr heiliggesprochen. Dies kündigte Papst Franziskus im Gespräch mit römischen Priestern an. Auszüge des am Donnerstag erfolgten Treffens mit den Geistlichen wurden am Samstag vom Vatikan veröffentlicht. Die zuständige Behörde für Heiligsprechungen hat bereits ein weiteres Wunder anerkannt, das auf die Fürsprache des früheren Papstes Paul VI. erfolgt sei.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI