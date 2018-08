Pegida-naher LKA-Mann hat Zugriff auf sensible Daten

Der Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamts (LKA), der bei einer Pegida-Demonstration in Dresden ein ZDF-Kamerateam verbal angegriffen hat, hat einem Medienbericht zufolge Einsicht in sensible Ermittlungsdaten. Der Mann sei Buchprüfer bei Ermittlungen in komplexen und schweren Straftaten und habe daher Zugriff auf das polizeiliche Erfassungssystem IVO, berichtete der Sender MDR.

SN/APA/dpa/Robert Michael Der LKA-Mitarbeiter griff ein ZDF-Kamerateam verbal an