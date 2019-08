Peking: Shenzhen soll Hongkong als Finanzzentrum ablösen

Nach den erneuten prodemokratischen Massenprotesten in Hongkong hat Peking Pläne veröffentlicht, wonach die südchinesische Metropole Shenzhen das benachbarte Hongkong bald als internationales Finanzzentrum ablösen soll. Staatsmedien berichteten am Montag über ein Richtlinienpapier der chinesischen Regierung, wonach Peking Shenzhen zu einem "besseren Ort" als Hongkong machen will.

SN/APA (AFP)/MARK RALSTON Weiterhin prodemokratischen Massenprotesten in Hongkong