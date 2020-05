Peking sieht US-Politik am Rand eines "Kalten Krieges"

China hat den USA vorgeworfen, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern "an den Rand eines neuen Kalten Krieges" zu bringen. "Uns ist aufgefallen, dass einige politische Kräfte in den USA die US-chinesischen Beziehungen in Geiselhaft nehmen und unsere beiden Länder an den Rand eines neuen Kalten Krieges bringen", sagte Außenminister Wang Yi am Sonntag vor Journalisten.

SN/APA (AFP)/NICOLAS ASFOURI Wang Yis Rede wurde für Journalisten auf Bildschirm übertragen