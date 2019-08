Peking warnt Hongkong-Demonstranten vor "Spiel mit Feuer"

"Wer mit dem Feuer spielt kommt im Feuer um". Diese Warnung richtete am Dienstag der hochrangige chinesische Regierungsvertreter Yang Guang an die Demonstranten in Hongkong, die seit zwei Monaten das Regime in Peking herausfordern. Er reagierte damit auf einen Generalstreik und neue teils gewaltsame Proteste am Montag in der ehemaligen britischen Kolonie.

SN/APA (AFP)/GREG BAKER Regierungssprecher Guang warnte die Demonstranten eindringlich