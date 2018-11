Pence kritisiert Myanmar scharf wegen Rohingya-Vertreibung

US-Vizepräsident Mike Pence hat die Gewalt in Myanmar gegen die muslimische Minderheit der Rohingya als "nicht zu entschuldigen" kritisiert. Bei einem Treffen mit Regierungschefin Aung San Suu Kyi am Rande des ASEAN-Gipfels am Mittwoch in Singapur nannte Pence die Flucht von rund 700.000 Rohingya nach Bangladesch "eine Tragödie, die Millionen Amerikaner bewegt hat".

SN/APA (AFP)/BERNAT ARMANGUE US-Vizepräsident Pence tadelt Myanmar