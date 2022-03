Pentagon: Russland zieht Teil von Truppen um Kiew ab

Das russische Militär hat der US-Regierung zufolge einen kleinen Teil seiner Truppen rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew abgezogen. "Wir haben in den letzten 24 Stunden gesehen, dass ein kleiner Prozentsatz der Truppen, die (...) Russland gegen Kiew in Stellung gebracht hatte, verlegt wurde, wahrscheinlich etwa 20 Prozent der Truppen", sagte Pentagon-Sprecher John Kirby Mittwoch in Washington. Auch von der Zone um die Atomruine Tschernobyl begann laut Pentagon der Abzug.

Kämpfe bei Atomruine Tschernobyl sorgten zuletzt für Sorgen