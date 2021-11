Peppa-Pig-Rede bringt Johnson in Bedrängnis

"Demütigend" und "schockierend" nannten britische Medien den Auftritt des Premiers.

20 Sekunden können sehr lang sein, vor allem wenn man gerade eine Rede hält und den Faden verloren hat. So erging es Boris Johnson am Montag bei einer Wirtschaftskonferenz in London. Doch der gedankliche Ausfall des britischen Premiers war nicht der einzige bizarre Moment. Zuvor hatte Johnson ausschweifend von seinem Wochenendausflug in einen Vergnügungspark namens "Peppa Pig World" berichtet, zudem imitierte er Motorgeräusche und verglich sich mit Moses, der die zehn Gebote seiner Klimapolitik verbreitet. Das Publikum sah fassungslos zu.

...