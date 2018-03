Personalchaos - in Washington steht ein Weißes Durchhaus

Der Rücktritt der Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Hope Hicks, ist nur eine von mehreren hochrangingen Demissionen im Personalstab von US-Präsident Donald Trump.

Nach Sean Spicer, Michael Dubke und Anthony Scaramucci war Hicks bereits die vierte Person auf diesem Posten seit Trumps Amtsantritt im Jänner 2017. Es folgt eine Liste der wichtigsten Abgänge:



1. März 2018 - Hope Hicks war seit Sommer 2017 als Kommunikationsdirektorin im Weißen Haus tätig. Laut Medienberichten räumte Trumps enge Vertraute in einer Anhörung ein, dass sie durch ihre Tätigkeit im Weißen Haus manchmal zu "Notlügen" gezwungen gewesen sei. Allerdings habe sie nie über Themen gelogen, die mit den Ermittlungen zu den möglichen illegalen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf zu tun hätten. Das 29-jährige Ex-Model hatte seit Jahren in verschiedenen Funktionen für Trump gearbeitet.



Jänner 2018 - Dina Powell, Trumps Vize-Sicherheitsberaterin, kündigt am 8. Dezember 2017 ihren Rücktritt an. Laut Goldman Sachs kehrt die 44-Jährige Ex-Investmentbankerin nun wieder in die Geschäftsführung der Firma zurück.



18. August 2017 - Steve Bannon, der ultrarechte Chefstratege im Trumps Team, verlässt das Weiße Haus nach einem mehrere Monate langen Streit mit anderen Beratern. Vor seinem Posten hatte er das rechtskonservative Portal "Breitbart News" geleitet. Nach seiner Entlassung wurde er bei "Breitbart News" mit offenen Armen wieder aufgenommen. Nachdem der 63-Jährige anlässlich der Buchveröffentlichung "Fire and Fury" Anfang Jänner 2018 unter Druck geraten war, musste er das Nachrichtenportal jedoch wieder verlassen.



31. Juli 2017 - Anthony Scaramucci wird nach zehn Tagen im Amt wegen Mobbings gegen Stabschef Reince Priebus und Bannon entlassen. Der 53-jährige Banker bricht damit den Rekord - so kurz war bisher kein anderer hochrangiger Regierungsmitarbeiter Trumps im Amt. Seine Entlassung wird offenbar vom neuen Stabschef John Kelly veranlasst. Scaramucci hatte sich in seiner Zeit an der New Yorker Wallstreet den wenig schmeichelhaften Spitzenamen "The Mooch" (Schnorrer, Schmarotzer) erarbeitet. Seine Reputation konnte er auch im Weißen Haus nicht verbessern.



28. Juli 2017 - Reince Priebus, Trumps Stabschef, verlässt eine Woche nach Spicer seinen Posten. Die Amtszeit des studierten Juristen ist mit 189 Tagen die kürzeste in der modernen US-Geschichte. Priebus' Nachfolger John Kelly ist ein erzkonservativer Hardliner und Vier-Sterne-General.



21. Juli 2017 - Trumps Pressesprecher Sean Spicer kündigt seinen Rücktritt an, nachdem Trump ihm Scaramucci als Kommunikationsdirektor vor die Nase setzte. Zusammen mit Priebus hat sich Spicer laut Medienberichten der Einsetzung Scaramuccis widersetzt.



30. Mai 2017 - Mike Dubke, Trumps Kommunikationsdirektor im Weißen Haus, legt nach drei Monaten seinen Posten zurück - "aus persönlichen Gründen", wie er sagt. Sein Vorgänger auf dem Posten, Sean Spicer, hatte nur eineinhalb Monate durchgehalten.



9. Mai 2017 - FBI-Chef James Comey wird überraschend gefeuert. Der Grund dafür steht im Zusammenhang mit Comeys Untersuchung der dubiosen Russland-Kontakte von Trumps Wahlteam. Der von Barack Obama ernannte FBI-Chef amtierte von 4. September 2013 bis 9. Mai 2017 - davon nur drei ein halb Monate unter Trumps Amtszeit.



13. Februar 2017 - Michael Flynn tritt bereits nach 23 Tagen im Amt zurück. Dem Nationalen Sicherheitsberater wurden falsche Angaben über Gespräche mit dem russischen Botschafter in Washington zum Verhängnis. Flynn hatte im Dezember 2016 entgegen seiner Darstellung mit dem Diplomaten über die gegen Russland verhängten Sanktionen gesprochen. Der Drei-Sterne-General Herbert Raymond McMaster folgt Flynn nach.





