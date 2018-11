Peru - eine Pazifiknation: Der asiatische Aufsteiger China ist hier stark präsent

Peru ist etwa vier Mal so groß wie Deutschland. Hauptstadt des südamerikanischen Landes ist Lima an der Pazifikküste. In der Region der Metropole leben mehr als ein Drittel der 30 Millionen Einwohner Perus. Etwa 85% der Bevölkerung bekennen sich zum katholischen Glauben, der sich allerdings stark mit früheren Religionen vermischt hat. Die Landeswährung heißt Soles. Der Mindestlohn beträgt 850 Soles (etwa 215 Euro) im Monat.



Knapp die Hälfte der Bevölkerung sind Indigenas, Angehörige der ursprünglichen Volksgruppen des Landes wie die Quechua, die vorwiegend im Andenhochland leben. Ein Drittel der Peruaner sind Mestizen aus einer Vermischung von Europäern und Ureinwohnern. Die Criollos, Nachfahren der spanischen Eroberer, stellen zehn Prozent. Daneben gibt es Minderheiten der Schwarzen, der Japaner und der Chinesen.



Dass Peru eine Pazifik-Nation ist, merkt der Besucher vielerorts. Die Autos sind überwiegend asiatischen Typs. Es gibt viele chinesische Restaurants ("chifas"), eröffnet von Nachkommen chinesischer Einwanderer. Sie waren im 19. Jahrhundert für die Landarbeit in Peru angeworben worden. China ist für Peru heute der größte Exportmarkt. Peru und China haben ein bilaterales Freihandelsabkommen geschlossen.