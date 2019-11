Perus Oppositionsführerin Fujimori aus Gefängnis entlassen

Die peruanische Oppositionsführerin Keiko Fujimori ist nach über einem Jahr in Untersuchungshaft wieder auf freiem Fuß. Nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichts des südamerikanischen Landes verließ die 44-Jährige am Freitag das Frauengefängnis in Chorrillos im Süden von Lima, wie die Nachrichtenagentur Andina berichtete.

SN/AFP/ERNESTO BENAVIDES Perus Oppositionschefin Fujimori wieder frei