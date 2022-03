Peskow: Setzen Atomwaffen nur bei Existenzbedrohung ein

Russland würde nach den Worten von Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow nur im Fall einer Existenzbedrohung Atomwaffen einsetzen, nicht wegen des Kriegs in der Ukraine. "Jeglicher Ausgang der Operation (in der Ukraine) ist selbstverständlich kein Grund, eine Nuklearwaffe einzusetzen", sagte Peskow PBS Montagabend. Zu den von der EU weitgehend abgelehnten Bezahlung von Gaslieferungen in Rubel kündigte Peskow mögliche neue Schritte Russlands an. "Keine Bezahlung - kein Gas."

SN/APA/AFP/NATALIA KOLESNIKOVA Peskow: "Keine Bezahlung - Kein Gas"