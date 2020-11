Petition: EU soll Wahlen in Venezuela respektieren

Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wissenschaft in Lateinamerika, der Karibik und Europa haben die EU aufgerufen, die Abhaltung und das Ergebnis der kommenden Parlamentswahlen in Venezuela zu respektieren. Die Haltung der EU zu Venezuela sei das Ergebnis des ständigen Drucks der US-Regierung unter Präsident Donald Trump, deren Priorität nicht die Achtung der Demokratie, sondern ein Regimewechsel nach ihren Interessen sei, heißt es laut "amerika21.de" in der Petition.

SN/APA/AFP/CRISTIAN HERNANDEZ Parlamentswahl in Venezuela (Test im November)