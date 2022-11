Pflege in Großbritannien: Mehr als nur Applaus

Erstmals wollen die Krankenschwestern und Pfleger in ganz Großbritannien für mehr Gehalt streiken.

Ellie McNicol ist noch nicht lange in der Pflege tätig. Sie hat aber bereits genug gesehen, um zu wissen, dass sich die Dinge ändern müssen. "Wegen des Personalmangels passieren viele unnötige Fehler", sagt die 22-Jährige, die an der University of Bristol studiert. "Wenn es mir nicht so wichtig wäre, Menschen zu helfen, würde ich in Erwägung ziehen, aufzuhören."

Wie McNicol wollen viele Pflegerinnen und Pfleger auf die Zustände in britischen Spitälern aufmerksam machen und fordern überdies einen höheren ...