Pflegekräfte-Sonderzug aus Rumänien kommt möglicherweise am 9. Mai

Ein erster Sonderzug mit rumänischen Pflegekräften an Bord könnte am 9. Mai in Richtung Österreich rollen. Das teilte das rumänische Transportministerium am Freitagabend mit. Die rumänische Eisenbahn stehe in Verbindung mit der ÖBB, damit "ein Korridorzug für Saisonarbeiter, einschließlich aus dem Bereich der Sozialpflege, auf der Strecke Rumänien - Österreich eingerichtet wird".

Sogenannter Korridor-Zug soll Saisonarbeiter nach Österreich bringen