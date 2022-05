Philippinen: Nach Duterte kommt der Sohn des Ex-Diktators

Mit Ferdinand Marcos kehrt eine berüchtigte Dynastie auf den Philippinen an die Macht zurück.

Das Asien um die Jahrhundertwende war geprägt von der Herrschaft mächtiger Dynastien. In Bangladesch, Indien, Indonesien, Pakistan und Sri Lanka wurde Regierungsmacht in der Familie übergeben. In Nordkorea hält sich die Dynastie. Selbst das Myanmar der Generäle zeigte dynastische Züge: Nationalheld General Aung San war der Vater der Freiheitsheldin Aung San Suu Kyi, der nach kurzen Jahren als Landesführerin das Schicksal anderer Dynasten widerfuhr: die gewaltsame Entmachtung.

Auf den Philippinen ist nun die Marcos-Dynastie auf dem Weg zurück ...