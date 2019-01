Philippinischer Präsident entsetzt mit Missbrauchs-Anekdote

Nach einer Geschichte über die sexuelle Belästigung eines Dienstmädchens schlägt dem philippinischen Präsidenten heftige Empörung aus der Bevölkerung entgegen. Als Teenager habe er sich ins Zimmer der schlafenden Angestellten geschlichen und "angegriffen, was im Höschen drin war", hatte Rodrigo Duterte in seiner Rede am 29. Dezember erzählt.

SN/AFP/NOEL CELIS Rodrigo Duterte sorgt für Empörung