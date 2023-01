Philippinischer Präsident: "Neues Kapitel" mit China

Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. will mit einem Besuch in Peking ein "neues Kapitel" in den Beziehungen zum großen Nachbarn China aufschlagen. Unter Hinweis auf die Territorialstreitigkeiten im Südchinesischen Meer sagte Marcos vor dem Abflug am Dienstag in Manila, diese Probleme "gehören nicht zwischen zwei Freunde wie die Philippinen und China".

SN/APA/AFP/JOHN THYS Präsident Ferdinand Marcos Jr. reist nach Peking