Philosoph Markus Gabriel: "Wir leben in einer moralisch dunklen Zeit" - aber es gibt Hoffnung

Fake News, Fundamentalismus, Terroranschläge. Es ist auch das Internet, das die Entmenschlichung vorantreibt. Gibt es trotzdem Hoffnung? Etwa für weltweite moralische Standards - und was haben der Terror und Donald Trump damit zu tun?

Der Bonner Philosoph Markus Gabriel ist überzeugt: Die Menschheit wird im 21. Jahrhundert gezwungen sein, sich vom Raubbau an der Natur ebenso zu verabschieden wie von Nationalismus, Rassismus, Fundamentalismus und Terrorismus. Die SN sprachen mit ihm über seine Hoffnung auf einen moralischen Fortschritt - in und trotz dunkler Zeit.

Woran machen Sie Ihre These fest, dass wir in einer moralisch dunklen Zeit leben? Markus Gabriel: Die Dunkelheit ist manifest in globalen Systemen der Verblendung, die dafür sorgen, dass ...