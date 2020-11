"Picknick": Erdogan besuchte Geisterstadt in Nordzypern

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Sonntag die einst von Griechisch-Zyprioten bewohnte Küstensiedlung Varosha in Nordzypern besucht und damit den Konflikt um die geteilte Mittelmeerinsel neu angeheizt. Erdogan nahm an einer von ihm selbst als "Picknick" bezeichneten Veranstaltung in dem bis vor wenigen Wochen noch gesperrten Stadtteil der Hafenstadt Famagusta teil.

SN/APA/AFP/BIROL BEBEK Erdogan zu Gast bei Nordzyperns Präsident Ersin Tatar