Pieeeeeeeeeeeeeeep. Warten auf Ron DeSantis.

Der Mann, der Donald Trump herausfordert, will genau das verkünden. Was dann passiert, ist ein Systemzusammenbruch bei Twitter. Für Donald Trump ist der misslungene Auftritt ein gefundenes Fressen.

Das ging gründlich daneben. Etwa 600.000 Menschen warteten am Mittwoch gebannt darauf, dass Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, Republikaner und der Mann, der es am ehesten mit Donald Trump aufnehmen kann, seine Präsidentschaftskandidatur verkündet. Und dann das: technische Probleme bei Twitter. Dort wollte sich DeSantis in einem Audioformat im Gespräch mit Elon Musk erklären. Doch zu hören waren Rauschen, Quietschen, phasenweise gar nichts, Pausenmusik, dann Ron DeSantis, der, anstatt seine Ambitionen aufs Weiße Haus zu formulieren, sagte: "Es unterbricht ...