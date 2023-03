Zwei EU-Pilotprojekte mit Bulgarien und Rumänien gegen irreguläre Migration haben begonnen. "Die Stärkung der Außengrenzen durch verstärkte Überwachungsmaßnahmen an der bulgarisch-türkischen Grenze ist eine wichtige Priorität", so die EU-Kommission Montagabend. Ein am Freitag gestartetes Projekt sieht nach früheren Angaben von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vor, die Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei mit Fahrzeugen, Kameras, Straßen und Wachtürmen zu sichern.

BILD: SN/APA/AFP/NIKOLAY DOYCHINOV EU-Kommission: Stärkung der Außengrenzen 'wichtige Priorität'