Piräus ist der Kopf des Drachens

Der Staatskonzern China Ocean Shipping Company baut Griechenlands größten Hafen zur wichtigsten Drehscheibe für chinesische Importe nach Europa aus.

Krise? In Griechenlands größtem Hafen Piräus ist davon nichts zu spüren. In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 wuchs der Containerumschlag um 20 Prozent. Im September betrug der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr sogar 27 Prozent. Geht es in diesem Tempo weiter, wird Piräus schon 2019 der größte Containerhafen im Mittelmeer sein - und der wichtigste Umschlagplatz für chinesische Importe nach Europa.