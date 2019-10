PiS nach Wahl in Polen im Aufwind

Nach einem klaren Sieg bei der Parlamentswahl in Polen sieht sich die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) in ihrem Kurs bestätigt. Politische Beobachter in Warschau erwarten eine aggressivere Gangart der Nationalkonservativen - spätestens nach den Präsidentenwahl im kommenden Frühjahr. In Brüssel blickt man mit gemischten Gefühlen auf den Erfolg der PiS.

SN/APA (AFP)/WOJTEK RADWANSKI Die Partei von Morawiecki dürfte ihre absolute Mehrheit ausbauen