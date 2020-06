Zwischen Athen und Ankara mehren sich die Konflikte. Im brisantesten geht es um Hoheitsrechte und Bodenschätze.

Selten war es in der Ägäis so ruhig wie in diesem Frühsommer. Die meisten Strände auf den griechischen Inseln und an der türkischen Küste sind menschenleer. Die Coronapandemie schlägt sich auch in der Migrationsstatistik nieder: Im Mai ging die Zahl ...