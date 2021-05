Plötzlich illegal auf der Insel

Au-pairs, Praktikanten, Jobbewerber - Dutzende EU-Bürger erfahren die Auswirkungen des Brexit auf die harte Tour. Einige landeten im Vereinigten Königreich gar in Abschiebehaft.

Als Ana Silvestre an jenem Morgen Anfang Mai endlich ihre Schwester anrufen durfte, hatten beide eine furchtbare Nacht hinter sich. Eigentlich sollte die 20-jährige Italienerin mit ihrem brasilianischen Ehemann nach der Ankunft in London zu ihrer Schwester nach Liverpool kommen. Doch stattdessen wurde Silvestre das Handy abgenommen und die Einreise verwehrt, das Paar landete in Handschellen und musste die Nacht in einem Van verbringen. Erst im Auffanglager für illegale Einwanderer in Colnbrook konnte die junge Frau ihre besorgte Schwester kontaktieren, ...