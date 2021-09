Poker in Berlin, Vakuum in der EU?

Der Koalitionspoker nach der deutschen Wahl wird zäh. In Brüssel zählt nun Geduld.

In Berlin kündigt sich eine Hängepartie an. Wahlsieger Olaf Scholz (SPD) will eine Koalition mit Grünen und FDP. Das will Wahlverlierer Armin Laschet (CDU) auch. Wie lange sich die deutsche Nabelschau hinzieht, ist ungewiss. Derzeit laufen erst einmal Sondierungsgespräche. Sie sind erst der Vorläufer von echten Koalitionsverhandlungen.

Inzwischen bleiben Angela Merkel und ihr Kabinett kommissarisch im Amt - ihre Regierung wird aber nichts mehr Wesentliches entscheiden.Was ist mit dem Green Deal? Vor der Sommerpause legte die Kommission mit ...