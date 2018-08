Pokern um die EU-Spitzenjobs

Wer wird nächstes Jahr neuer Kommissionspräsident? Das ist nur eine der Fragen, die Brüssel und die EU-Hauptstädte bis zur Europawahl und darüber hinaus beschäftigen werden.

In der EU stehen in den nächsten zwölf Monaten alle Spitzenposten zur Disposition, abgesehen vom Chef der Eurogruppe. Es geht um die Nachfolge der Präsidenten von EU-Kommission, Rat, Parlament, aber auch der Europäischen Zentralbank und der Hohen Repräsentantin für Außen- und Sicherheitspolitik. Das Raten, wer die Nachfolge von Jean-Claude Juncker (im November), Donald Tusk (Ende Dezember), Antonio Tajani (im Mai), Mario Draghi (Ende Oktober) und Federica Mogherini (im November) antreten könnte, hat längst begonnen. In den vergangenen Tagen hat es in deutschen Medien einen neuen Höhepunkt erreicht, nachdem bekannt wurde, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel eher für einen deutschen Vertreter an der Spitze der EU-Kommission einsetzen will, als Anspruch auf die Führung der EZB zu stellen.