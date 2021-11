Polen bleibt hart an der Grenze

Die Regierung in Warschau bringt weiter Flüchtlinge zurück nach Belarus. Humanitäre und rechtliche Fragen bleiben außen vor.

Selbst die Gemäßigten in Polen finden kaum noch Worte der Mäßigung. "An der Grenze zu Belarus herrscht Krieg", titelte am Dienstag die Zeitung "Rzeczpospolita". Das liberal-konservative Blatt sucht meist nach einer Position der Mitte. Aber was sich seit Montag im Nordosten Polens abspielt, versetzt das Land in einen Zustand politischer Hysterie. Knapp 3500 Menschen haben versucht, die EU-Außengrenze illegal zu überqueren. Polnische Polizisten haben sie nach Belarus zurückgedrängt, nun kampieren die Schutzsuchenden im sumpfigen Niemandsland.

Die Mehrheit der ...